Kies een plaats voor ‘Warme William’ Geert Mertens

05 oktober 2019

15u02 0

De inwoners van Begijnendijk kunnen deze week kennismaken met ‘Warme William’. Deze blauwe beer ijvert ervoor om het mentaal welbevinden van kinderen en volwassenen te verhogen. De campagne wordt gelanceerd naar aanleiding van de ‘Internationale Dag van de Geestelijke Gezondheid’. Binnenkort krijgt hij een vaste stek in de gemeente.

De komende dagen trekken de medewerkers van het bestuur met Warme William naar de verschillende scholen: gemeentelijke basisschool De Klimroos in Betekom, de gemeentelijke basisschool De Puzzel in Begijnendijk, vrije basisschool ’t Sjibke en het Sint-Jozefsinstituut in Betekom. Op die manier leren ook kinderen en jongeren hem leren kennen.

‘Warme William’ krijgt binnenkort een vaste plaats in de gemeente en iedereen kan zijn of haar stem uitbrengen en een plaats naar keuze doorgeven. Dat kan een bank in een bepaalde buurt zijn of op een plein.

Warme William mag tijdens de theatervoorstelling ‘En garde’ over de kunst van het motiveren van jeugdsporters, op vrijdag 11 oktober, nog een avondje in De Puzzel in Begijnendijk staan.

“We willen laten zien dat het bestuur haar steentje wil bijdragen aan de verhoging van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren”, aldus schepen van Welzijn Kathleen Van Vlasselaer. “We zijn blij op ons team om deze actie mogelijk te maken in de gemeente.”