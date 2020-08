Julius (78) noteerde vorig jaar de hoogste temperatuur ooit, voorlopig blijft hij onder dat maximum DDH

09 augustus 2020

09u34 0 Begijnendijk Julius Wuyts(78) uit Begijnendijk noteerde vorig jaar de warmste dag ooit, maar voorlopig zijn de gemeten waarden nog niet van die orde om dat te verbreken. In 2019 noteerde hij 41,8 graden wat meteen de hoogste waarden in ons land waren. Vrijdag stond het kwik op 36 graden, zaterdag was dat 37,4.

Elke ochtend rond half acht trekt Julius naar het meetstation in de gemeentelijke basisschool De Puzzel, aan de De Bruynlaan in Begijnendijk . “De schoolmeester hield zich daar destijds mee bezig maar als hij met vakantie ging, vroeg hij of ik wilde gaan kijken en dat deed ik dan. Ik woonde toch vlakbij. Tegenwoordig doe ik het elke dag”, vertelt Julius die sinds 2005 weerman is.

In ons land zijn er zo’n 200 weerstations en de meeste waarnemers zijn gepensioneerde liefhebbers zoals Julius. Volgens hem verandert het klimaat wel degelijk en wordt het merkbaar warmer. “Vroeger had je ook al eens warme dagen maar dan kwam er een onweer en was het voorbij. Nu blijft het dagen lang heel warm”.

Naast het controleren van de temperatuur doet Julius nog meer. “Ik bekijk bijvoorbeeld ook de nachtminimum op het gazon, controleer de verdeling van de regen gedurende de dag en tel het aantal onweren. Op die manier probeer ik een zo goed mogelijk beeld te geven”, vertelt Julius die dit nu al jaren met veel plezier doet. “Zolang ik het kan doen, zal ik de waarden blijven doorbellen naar het KMI, internet heb ik niet dus het moet telefonisch. Gelukkig is het een gratis nummer zodat ik geen ruzie krijg over de factuur met mijn vrouw”.