Joske hoopt vanavond met thuisoptreden Rock Your Couch te winnen Kristien Bollen Dirk Desmet

07 juni 2020

13u05 0 Begijnendijk Joske Nagels (13) uit Betekom hoopt vanavond met haar thuisoptreden Rock Your Couch te kunnen winnen. De winnaar krijgt liefst 500 geperste cd’s in wallet. Deze hoopt Joske dan te kunnen verkopen voor Levensloop (stichting tegen kanker). Vorig jaar nam ze ook al een nummer op en verkocht voor bijna 1.500 euro aan cd’s. Dat bedrag schonk ze volledig aan het goede doel. Als ze vanavond wint, wil ze deze stunt herhalen.

Joske is op het eerste zicht een gewone meid. Ze studeert aan het college in Aarschot en volgt er het eerste jaar Latijn. Maar Joske heeft een passie voor zingen en maakt ook haar eigen nummers. Haar grote idool is Katy Perry, al maakt Joske enkel Nederlandstalige nummers.

Hardop dromen

Joske volgt nog maar haar tweede jaar zangles, maar zingt al zowat haar hele leven. “Soms wel de hele dag door”, vertelt ze. Dit soms zelfs tot het ongenoegen van haar ouders, die het dan wat stiller wensen in huis. Echte plannen in de muziekwereld heeft ze nog niet. “Toen bekend werd dat Hooverphonic naar het songfestival ging was haar reactie ‘Tof, dan kunnen we nog eens winnen’. Toen we haar erop attent maakten dat België nog maar één maal het songfestival gewonnen had, floepte ze het volgende eruit: “Dan moet ik dringend ook meedoen zodat we nog een keer winnen.” “Dat is ons Joske ten voeten uit”, lachen haar ouders.

Zoveel mogelijk likes

Joske nam deel aan een wedstrijd van DeCDPerserij.nl. Vanavond staat ze als één van de vier overgebleven kandidaten in de finale. De winnaar krijgt dus 500 geperste cd’s. “Hopelijk win ik deze, dan kan ik nog eigen nummers opnemen en die cd’s dan verkopen voor Levensloop Leuven. Vorig jaar kon ik op die manier iets meer dan 1.400 euro ophalen. Dat wil ik dit jaar minstens even goed doen maar liefst nog beter” zegt Joske. De finale en op optreden van Joske is vanavond stipt op 20 uur op deze link. Wie tijdens het optreden de meeste likes haalt wint de finale!