Joske (13) wint Rock Your Couch, krijgt 500 cd’s en verkoopt ze voor het goede doel DDH

08 juni 2020

18u17 4 Begijnendijk Joske Nagels (13) uit Betekom won met haar thuisoptreden de Rock Your Couch wedstrijd. Zij krijgt 500 geperste cd’s in wallet en wil de opbrengst aan een goed doel schenken.

We berichten eerder al over de deelname van de dertienjarige uit Begijnendijk aan de wedstrijd die DeCDPerserij.nl maandelijks organiseert en die heeft ze nu ook gewonnen. Joske won de wedstrijd omdat ze de meeste likes, comments en views genereerde.De tiener zal de cd’s verkopen en de opbrengst wil ze schenken aan Levensverloop Leuven, een initiatief van de Stichting Tegen Kanker. Vorig jaar nam Joske ook al een nummer op en schonk ze de 1500 euro die ze ermee verdiende ook al aan het goede doel. Ook in juni gaat de wedstrijd opnieuw door. Geïnteresseerden sturen een opname van hun thuisoptreden naar de organisatie via hun de site.