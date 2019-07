Jobstudent Bpost dropt twintigtal brieven in verkeerde brievenbus vdt

24 juli 2019

15u25 9 Begijnendijk Een bewoner van de Molenweg in Betekom keek verrast op toen hij gisterochtend zijn brievenbus opende. Daarin lag een hoop brieven, die niet aan hem geadresseerd waren.

“Onze buurman heeft de stapel brieven naar mij gebracht omdat hij niet wist wat hij ermee moest aanvangen”, vertelt Jay. “Ik heb dan gemerkt dat er enkele brieven aan ons adres bijstaken. Die hebben we er tussenuit gehaald. De rest bleek voor bewoners uit andere omliggende straten bestemd te zijn. We hebben ons gericht tot De Post in Begijnendijk, maar daar konden ze ons niet helpen. Vervolgens zijn we de brieven dan maar gaan deponeren bij het Postpunt van de Delhaize van Betekom.”

Bij De Post onderzochten ze de zaak. “De fout is begaan door een jobstudent”, verklaart woordvoerder Steve De Loor. “Blijkbaar moet je het daar wel een beetje kennen en de jobstudent was even het noorden kwijt. Het was de eerste keer dat hij alleen op ronde was en, ondanks de opleiding die hij gekregen heeft, was hij helemaal in de war. Hij heeft dan een aantal brieven in één en dezelfde bus gestoken in de hoop dat de brieven via de buren alsnog goed terecht zouden komen.”

“Ook al waren er helemaal geen slechte bedoelingen mee gemoeid, kan dat uiteraard totaal niet”, gaat Steve De Loor verder. “We hebben de jobstudent daar ook duidelijk op gewezen en gaan hem van kortbij opvolgen en begeleiden opdat zoiets niet meer opnieuw gebeurt.”