Jill Elsen nieuw lid comité Geert Mertens

25 januari 2020

00u35 5

Jill Elsen (Samen)is het nieuwe lid van het Bijzonder comité voor de sociale dienst in Begijnendijk. Ze legde zopas de eed af. Jill volgt Fred De Keyser op die, sinds vorige maand, in de gemeenteraad zetelt. In het dagelijks leven is de 40-jarige vrouw contextbegeleidster bij de vzw Sporen.