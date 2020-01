Jeugdbewegingen krijgen cheque van 3.287 euro Geert Mertens

02 januari 2020

Vier jeugdbewegingen uit de gemeente kunnen rekenen op een financieel presentje van burgemeester Bert Ceulemans en zijn team. In 2019 vond het eerste Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst is bekend en wordt verdeeld onder de jeugdbewegingen Chiro Betekom, Chiro Begijnendijk, KAJ Begijnendijk en Slampamper.

“In totaal gaat het om een som van 3.287 euro”, klinkt het. “Dat is een mooi eindejaarsgeschenk voor de jeugdbewegingen. Het eerste bal was een groot succes.” In 2020 gaat het tweede Bal van de Burgemeester door op 28 november.