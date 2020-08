Jeugdbeweging Slampamper krijgt felicitaties Van Bart Peeters zelf voor herwerking van zijn liedje naar “Bubbeltjesgewijs” Kristien Bollen Dirk Desmet

27 augustus 2020

De jeugdbeweging Slampamper uit Begijnendijk beleefde in Beverlo zowat het kamp van hun leven. Dat verliep in deze onzekere coronatijden helemaal vlekkeloos. Niet dat bracht hen echter de meeste vreugd, maar de felicitaties die ze van Bart Peeters himself kregen voor de herbewerking van zijn liedje ‘Lepeltjesgewijs’, ‘Bubbeltjesgewijs’, was de echte kers op de taart.

“Het kamp zag er voor iedereen noodgedwongen wat anders uit dit jaar”, klinkt het bij Slampamper. “Toch wilden we hen een onvergetelijk kamp bezorgen. De leiding stak - op ander halve meter afstand, weliswaar - de koppen bij elkaar en maakte speciaal een cover van een bekend lied van Bart Peeters. We wilden de zomer hiermee meteen goed inzetten en vooral de kinderen onbezorgd laten genieten van hun kamp. Dat we hiermee felicitaties van Bart Peters zelf zouden krijgen, hadden we nooit durven dromen. Het doet ons uiteraard enorm veel plezier.”

Bekijk hier ‘Bubbeltjesgewijs’ gebracht door Slampamper en hier de reactie en felicitaties van Bart Peeters.