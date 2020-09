Jempi Custers (KAC Betekom) wil lijn van vorige seizoenen doortrekken: “Terug ambetante ploeg zijn om tegen te spelen” Adriaan Schepers

03 september 2020

17u57 0 Begijnendijk Net als veel andere ploegen ontwaakt ook KAC Betekom stilaan uit een heel lange slaap. De voorbereiding is nog volop aan de gang, met wisselend succes tot dusver. Trainer Jempi Custers wil er met zijn spelers vooral staan wanneer het om de knikkers gaat: het derde weekend van september.

“We mogen niet klagen over onze voorbereiding tot dusver. Ik heb goede dingen gezien en minder goede dingen. Dat is nu eenmaal eigen aan deze periode. Het is dit jaar ook een evenwicht zoeken tussen trainen en herhaaldelijk oefenmatchen blijven afwerken zonder dat er iets aan vast hangt. Afgelopen weekend speelden we wel een match met inzet, in de Croky-cup tegen Sint-Job. We verloren met 2-1 maar we hadden kansen genoeg om de match al voor de rust te beslissen. Dat deden we niet en na de pauze kregen we het deksel op de neus. Over het resultaat mogen we dus teleurgesteld zijn en we maakten fouten maar dat zijn dingen die nu eenmaal gebeuren. Een perfecte voorbereiding is geen garantie op succes in de competitie.”

Wat verwacht Custers zelf van die competitie, die er met liefst zeven nieuwkomers helemaal anders zal uitzien dan vorig jaar? : ”Een Betekom dat elk weekend op niveau zal moeten spelen om terug in de middenmoot of iets hoger te kunnen eindigen. De voorbije twee seizoenen lukte ons dat finaal best goed met een vijfde plaats twee jaar geleden en bijhorend eindrondeticket en een zesde plaats afgelopen seizoen op het moment dat de competitie werd stilgelegd. Ik blijf erbij dat we zelfs terug op een vijfde plaats hadden kunnen finishen want we zaten net in een goede flow.”

“Een garantie op nieuw succes is dat hoegenaamd niet. De helft van de reeks is veranderd met aantrekkelijke ploegen maar ook ploegen met een zeker budget. Wij hebben dat minder maar ik denk dat er toch wel wat ploegen jaloers zijn op onze resultaten in verhouding tot ons budget. Net als de opmerking dat wij een ambetante ploeg zijn om te bekampen, iets wat ik als een compliment beschouw. Koppelen we daar resultaten aan, kunnen we weer een mooi seizoen draaien.”