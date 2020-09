Jarni Pelgrims en KAC Betekom voor opener bij Sint-Lenaarts: “Geen cadeau om tegen hen te starten” Adriaan Schepers

16 september 2020

18u33 0 Begijnendijk KAC Betekom maakt dit weekend de verre verplaatsing naar Brecht om er Sint-Lenaarts partij te geven. Een ploeg die Jarni Pelgrims en maats niet echt ligt, zo leert de geschiedenis ons.

“Het is geen cadeau om tegen Sint-Lenaarts te openen”, steekt de 23-jarige vice-kapitein meteen van wal. “Het is niet onze meest favoriete verplaatsing en ook niet de ploeg waar we vaak punten tegen pakken. De voorbije twee seizoenen wonnen we er zelfs niet van. Ik herinner me nog dat we begin dit jaar in eigen huis zwaar de boot ingingen tegen hen met 2-5. Ik hoop dat de ploeggenoten die gebleven zijn met een soort van revanchegevoel op het veld zullen stappen.”

“Het zal ook nodig zijn om meteen iets te rapen want de reeks is naar mijn mening zeker niet verzwakt, integendeel. Ik ben vooral blij dat ploegen als Diest en Racing Mechelen erbij zijn gekomen. Dat zijn toch traditieploegen met een mooi stadion en een zekere achterban. Ik denk dat er geen ploeg gaat zijn die boven de rest gaat uitsteken zoals Lyra-Lierse vorig jaar en KVK Tienen het jaar ervoor. Het zal knokken worden voor de plaatsjes.”

De ambities van Pelgrims en maats blijven wel intact. En dat mag ook wel, met een vijfde plaats twee seizoenen geleden en een zesde plaats afgelopen seizoen: “We zijn zeker van plan om dat te herhalen maar ik denk dat andere ploegen ons nog meer in de gaten gaan houden. Vaak werden wij niet bij de top-vijf gerekend maar ik denk dat we ondertussen onze kwaliteiten toch al wel getoond hebben in deze reeks. Voor het overige willen we dit jaar ook meer punten buitenshuis nemen. Dat is toch al enkele jaren een werkpunt. Thuis op ons kunstgras lukt dat vrij goed maar ik hoop dat we daar nu meer een evenwicht in kunnen vinden.”

Wat verwacht jeugdproduct Pelgrims van de nieuwkomers?: “Met Robin Vollon hebben we een nieuwe nummer negen na het vertrek van Francois Erdogan. Robin komt uit derdeprovinciale waar hij topschutter was. Hij werkt enorm hard en ik ben er zeker van dat de goals zullen volgen. Maar we mogen hem natuurlijk niet opbranden. Daarnaast verwacht ik ook veel van mijn maatje Jorn De Winter die terug is na een jaartje Houtvenne. Hij gaat een sleutelrol kunnen spelen. Hij heeft een enorme progressie gemaakt en daar kan deze club alleen maar wel bij varen.”