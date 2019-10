Inzamelactie voor door brand getroffen gezinnen Geert Mertens

20 oktober 2019

Meubilair zoals slaapkamers, tafels, stoelen, zetels en kastjes maar ook eet- en keukengerei. Om de gezinnen te helpen, die op vrijdag 11 oktober getroffen werden door een zware brand, is een inzamelactie op het getouw gezet. Het OCMW besliste deze zelf te organiseren nadat talloze mensen bereid waren om iets voor de getroffen gezinnen te doen.

In een appartementsgebouw aan de Dreef vond een zware brand plaats. “De vijf appartementen werden onbewoonbaar verklaard en de inboedel van de betrokken gezinnen is volledig vernield”, luidt het bij het bestuur. “De bereidheid van andere inwoners om deze gezinnen te helpen, is echter bijzonder hartverwarmend.

De medewerkers van het OCMW zijn vooral op zoek naar meubilair en eet- en keukengerei zoals borden, tassen, glazen en bestek. Ook badlinnen en keukenhanddoeken zijn welkom.

“Het OCMW wil graag alle aangeboden goederen aan de getroffen gezinnen aanbieden, zodat zij snel terug gehuisvest kunnen worden. Om dit gestructureerd te laten verlopen, lijsten ze momenteel het aanbod zorgvuldig op. Nadien zullen ze alles verdelen onder de getroffen gezinnen en iedereen contacteren om de goederen op te halen.”

Heb jij thuis nog van deze dingen die je niet meer gebruikt? Was je al lang van plan om ze weg te doen, maar is het er nog niet van gekomen? Stuur dan zeker een e-mail met een omschrijving en foto van de goederen naar de medewerkers van het OCMW via info@ocmw-begijnendijk.be.