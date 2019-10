Inbraken op vijf plaatsen! Contacteer diefstalpreventieadviseur Geert Mertens

06 oktober 2019

11u39 0

Op vijf plaatsen langs de Aarschotsesteenweg en op de Tumkensberg in Betekom (Begijnendijk) vonden er de voorbije dagen inbraken plaats. De voorbije weken kregen weer heel wat gezinnen inbrekers over de vloer. De schade kan makkelijk oplopen tot 4.000 euro. Om de inbrekers te ontmoedigen, kan je rekening houden met een aantal veilige leefgewoonten.

Zo is het nuttig om je woning steeds een bewoonde indruk te geven, niet nalatig te zijn met de huissleutels en te zorgen voor sociale controle. Er kan ook beveiligingsadvies op maat worden gegeven. De diefstalpreventieadviseur is een inspecteur bij de politiezone BRT die werd opgeleid als expert in inbraakpreventie. Wil je het advies aanvragen? Dat kan via www.diefstalpreventieadviseur.be.