In het “Zat het snor?” vertelt professor emeritus Erik Aerts over de relatie tussen mens en katten doorheen de eeuwen Dirk Desmet

30 juni 2020

15u46 0 Begijnendijk Professor emeritus Erik Aerts uit Begijnendijk is normaal vooral bezig met de geschiedenis van de economie maar vandaag schrijft hij een boek over de relatie tussen mens en kat doorheen de jaren. “Katten hebben lang moeten vechten om de positie te bekomen die ze vandaag de dag innemen in ons leven”, zegt hij.

Erik Aerts heeft al heel zijn leven katten in huis en wilde graag een boek maken over de evolutie in de relatie tussen de mensen en de dieren. “Op een bepaald moment had ik zeven katten in huis, dat heeft wel niet heel lang geduurd. Het ging om zwerfkatten waar ik mij dan over ontfermde. Ik heb nu ook weer een wilde kat in de buurt die ik regelmatig eten ga geven. Ik vind het gewoon fascinerende dieren. Het is een mooi dier dat eigenzinnig is en onafhankelijk”.

De professor houdt al jaren allerlei informatie bij over poezen en vond het nu een goed moment om daar iets mee te doen. “Ik verzamel al 30 jaar informatie over katten en hun geschiedenis in mappen en onlangs deed ik die nog eens open en dan schrijf je daar een boek over”.

Negatief imago

Verwacht geen wetenschappelijke uitleg of informatie over hoe je met jouw kat moet omgaan. Het boek van Aerts, dat de titel “Zat het snor?” kreeg, heeft het over de evolutie tussen mens en kat doorheen de eeuwen. “Verwacht dus geen werk zoals dat van Chris Dusauchoit over hoe je met katten moet omgaan, dat kan hij beter dan ik. Voor mij was vooral de relatie tussen mens en dier belangrijk en dan merk je dat de poes het altijd moeilijk heeft gehad. Ze werd vaak geassocieerd met heksen en werd lang aanzien als diabolisch. Een kat is voor veel mensen onbetrouwbaar, listig en veel meer. Zelfs mijn grootmoeder vond een kat nog altijd iets duister en slecht. In de jaren 50 zijn er nog verhalen over katten die veranderen in heksen. Dat is fascinerend om vast te stellen en vooral ook de evolutie naar haar huidige positie want katten hebben hard gestreden om aanvaard te worden als huisdieren”.

Gouden kooi

Vandaag hebben velen een poes in huis die gaat en staat waar ze wil maar sommigen hebben ook prijsbeesten in huis en die mogen niet zomaar het huis uit. Aerts vindt die prijsbeesten vreemde eenden in de bijt maar ook al moeten katten vrij zijn, hij vindt niet dat ze slecht af zijn. “Poezen waar je veel voor betaalt mogen vaak niet alleen naar buiten maar dat is dan de prijs die ze betalen voor hun luxeleven. Ik denk dat die dieren toch liever een soort gouden kooi verkiezen met de nodige affectie dan het wilde buitenleven met alle gevaren van dien, maar helemaal zeker weet je dat natuurlijk nooit”.

Voor de professor is het laatste hoofdstuk van zijn boek het belangrijkste. “Dat gaat over de toestand waar katten vandaag in leven. Als ik kijk van waar ze komen, hebben ze dat heel goed gedaan. Vroeger waren het heksen of de brengers van ongeluk, vandaag zijn ze aanvaard. Schrijven over hoe ze zover geraakt zijn, is heel boeiend”, besluit Aerts.