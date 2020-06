Ijssalon ‘Eagle Ice’ opent deuren in coronatijden: “We maakten bewust geen reclame, om stormloop te vermijden” DDH

04 juni 2020

17u18 0 Begijnendijk Betekom heeft er sinds kort een ijssalon bij. Siegrid Vranckx (47) opende aan de Aarschotsesteenweg ijssalon ‘Eagle Ice’, haar man Kristen Steensels (47) ondersteunt haar met het opstellen van de receptuur. “Artisanaal en alles zelfgemaakt, met melk van bij de boer”, glundert ze.

Ruim twintig jaar geleden volgde Siegrid een bakkersopleiding, daarna werkte ze in verschillende bakkerijen. “Daar maakten ze ook ijs en ik geraakte erdoor gefascineerd. Uiteindelijk volgde ik een ijscursus en samen met mijn man trokken we twee keer naar Italië om ook daar lessen te volgen. De recepturen die zij gebruiken zijn anders en Italiaans ijs smaakt net iets voller.”

10 smaken zijn voldoende

In haar ijssalon kan je 10 smaken verkrijgen. “Ik vind dat voldoende. Nog meer maakt het voor de klant moeilijker kiezen maar ook voor mij onmogelijk om maken. We variëren geregeld in ons aanbod en er zitten ook seizoensgebonden ijsbereidingen bij. Ik maak alles zelf en haal mijn melk bij de lokale boer, kleur- of smaakstoffen komen er niet aan te pas. Ijsjes smaken lekkerder zo. Naast het schepijs maak ik ook ijstaarten en die worden blijkbaar goed gesmaakt”, lacht Siegrid die hulp krijgt van haar man bij het bereiden van het ijs. “Mijn man helpt bij het maken van de recepturen want je moet telkens precies de juiste hoeveelheid gebruiken van de ingrediënten, anders is het echt niet lekker. Hij berekent dan de juiste hoeveelheden”.

Echtgenoot Kristen deed wel meer, want hij zorgde er ook voor dat de zaak op tijd open kon gaan. “Eigenlijk lieten we alleen de ruwbouw en de ramen plaatsen, al de rest nam mijn man voor zijn rekening. Door de coronamaatregelen had hij meer tijd zodat we konden openen zoals gepland, anders was dat misschien niet gelukt”.

Die coronamaatregelen zorgen er anderzijds voor dat je in het ijssalon niet kan gaan zitten om ervan te genieten maar dat neemt de zaakvoerster er graag bij. “We hebben heel bewust geen reclame gemaakt omdat we een beetje vreesden voor een stormloop. Ik bedien met mondmasker aan, ontsmet telkens mijn handen als mensen cash betalen en er mag maar één persoon tegelijk naar binnen. Onze klanten zijn zeer gedisciplineerd en volgen de regels goed op. Sommigen gaan even wandelen in het achtergelegen fiets- en wandelknooppuntennetwerk, de Demervallei grenst aan onze tuin.”

Voorlopig is de zaak alleen open op vrijdag, zaterdag en zondag, maar zodra het mag opent Siegrid haar terras.

•