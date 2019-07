Iemand springbok, gestolen fiets of houthakselaar kopen? Gemeente veilt oude en in beslag genomen goederen Geert Mertens

05 juli 2019

19u24 0

Heimwee naar de turnles van vroeger? Dan kan je vanaf maandag 8 juli bieden op een authentieke springbok uit een school. De gemeente Begijnendijk verkoopt heel wat ongebruikt, afgedankt, gevonden, gestolen of in beslag genomen goederen om wat extra geld in het laatje te brengen. Hoeveel geld de gemeente hoopt binnen te rijven? “20.000 euro? Daar zullen we heel tevreden mee zijn”, zegt burgemeester Bert Ceulemans (Samen). Op donderdag 25 juli vindt er van 9 tot 11 uur een kijkdag plaats in de gemeentelijke loods.

“We hebben de loodsen wat opgeruimd en de goederen, die we niet meteen gebruiken, gaan we via een webdienst veilen”, zegt schepen van Financiën Roger Verduyckt (Samen). “Het gaat onder meer om spullen uit de school, van de vroegere bibliotheek én uit de loodsen van de technische dienst. Allemaal materiaal dat we niet meer gebruiken en in onze weg staat. Soms is het materiaal zelfs nooit gebruikt geweest. Misschien kunnen we er iemand mee verder helpen. Het gaat onder meer om een houthakselaar en een hefbrug voor een auto, een partij oude kasseien en ook springbokken van de school staan er tussen.”

Of oude, versleten springbokken wel verkopen? “Dat zijn de stukken uit de collectie waarop in het verleden het meeste geboden werd”, lacht Verduyckt. Hoeveel precies weet hij niet maar het gaat toch om enkele tientallen euro’s.

“Hoe dat komt? Blijkbaar hebben veel mensen heimwee naar de turnles van vroeger. Ook allerhande bureaumateriaal wordt verkocht zoals kasten en bureaus. Zelfs gestolen fietsen zitten ertussen die we in de gemeente gevonden hebben en achteraf nooit opgehaald werden. Verder is er ook nog een hele lading boeken, enkele palletten vol, van de vroegere bibliotheek. Allemaal boeken die we niet meegenomen hebben naar de nieuwe bib.”

Daarnaast zitten er ook in beslag genomen goederen bij de lading. “Het gaat om een heel beperkt gedeelte”, voegt hij eraan toe. “Dit zijn goederen die in beslag genomen zijn door een deurwaarder. Die zijn al langer in ons bezit. Ja, dat gaat om jaren. Niemand is ze ooit komen ophalen. Dan kan de gemeente ze veilen. We werken hiervoor samen met het veilinghuis I&O-Auctions. Het publiek, dat er op afkomt, is heel divers en zeker niet alleen uit onze gemeente afkomstig.”

Wie interesse heeft in één of meerdere goederen kan deze komen bezichtigen tijdens de kijkdag. Die vindt plaats op donderdag 25 juli van 9 tot 11 uur in de gemeentelijke loods van de dienst werken aan de Professor Scharpélaan 152. De verkochte goederen kunnen op woensdag 7 augustus opgehaald worden.

Vanaf maandag 8 juli kan je de foto’s van de goederen bekijken op www.io-auctions.com. Eens je geregistreerd bent, kan je beginnen met bieden. Betalen gebeurt via overschrijving op de rekening van het veilinghuis. “Die hebben een commissie op de geboden prijs. De rest van het bedrag vloeit naar het gemeentebestuur.”