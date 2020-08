Hevige regenval zet straten in Betekom blank Kristien Bollen

16 augustus 2020

18u57 0 Begijnendijk In Betekom heeft een wolkbreuk delen van de Albert Bosmanslaan onder water gezet. “Bij hevige regenval hebben we steeds prijs”, klinkt het bij de bewoners.

Afgelopen dagen kreeg de streek rond Tienen en Hoegaarden het hard te verduren, zondag was het prijs in Betekom. In de Albert Bosmanslaan kwam het water een goede halve meter hoog te staan. “Dat is helaas niet de eerste maal”, zuchten de buurtbewoners. “Niet dat hier bij het minste regenval alles onder staat maar bij hevige regenval hebben we steeds prijs. Gelukkig staan onze huizen wat hoger dan de straatzijde, maar dan nog zijn we er niet gerust in. Meermaals kwam hier al het water woningen binnen. We mogen van geluk spreken dat dit nu niet het geval is.” Brandweerlui kwamen ter plaatse om de riooldeksels weg te halen zodat het water weg kon.

Burgemeester Bert Ceulemans bevestigt dat er wat problemen waren. “De regenval was ook hier heel lokaal. Vooral de Tumkensberg kreeg het hard te verduren. Bij hevige regenval kan de riolering dit blijkbaar onvoldoende aan. De problemen bleven beperkt tot water in de straten en voor zover ik weet is er geen enkele woning getroffen. Als deze problemen zich blijven manifesteren moeten we dit nader onderzoeken om de zaak op te lossen.”