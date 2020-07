Heraanleg Provinciebaan en Tiensesteenweg start in augustus: acht maanden werk, focus op veiligheid zwakke weggebruikers DDH

08 juli 2020

14u45 0 Begijnendijk Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf 10 augustus een deel van de Provinciebaan en de Tiensesteenweg (N29) in Kortenaken en Bekkevoort en dat tussen het op- en afrittencomplex van Bekkevoort (nr. 24) aan de E314 en de gemeentegrens met Glabbeek. Op dinsdag 7 juli organiseerde het agentschap in samenwerking met de betrokken gemeenten twee online informatiemomenten over de werken. Alle inwoners van Bekkevoort, Kortenaken en Glabbeek ontvangen binnenkort nog een bewonersbrief over het project.

De werken bestaan uit twee zones. Een eerste zone omvat het kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan met de N29 tot aan de Eindestraat. Vanaf 10 augustus zullen hier ingrijpende grond-, riolerings- en nutswerken worden uitgevoerd. Onder het kruispunt komt een volledige nieuwe koker om de Begijnenbeek vlot te laten doorstromen en de kopmuren op deze locatie worden volledig vernieuwd. Vanaf november 2020 wordt er aan de weg van het kruispunt van de Provinciebaan met de Halensebaan/Klipgaardestraat, tot aan de Eindestraat, gewerkt. Er komen verkeerslichten en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en een aparte afslagstrook naar beide zijstraten. Ook het kruispunt wordt breder waar de bushavens aangepast worden. Langs het hele traject worden nieuwe fietspaden aangelegd die maximaal afgescheiden zullen zijn van de rijbaan. Tot slot worden ook de grachten geprofileerd en krijgt het kruispunt een nieuwe toplaag asfalt.

Zone 2

Een tweede zone bevindt zich op de Provinciebaan, tussen het op- en afrittencomplex Bekkevoort (E314) en kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan. Ook hier gaan de grondwerken van start in augustus en wordt het fietspad opgebroken. De nutsleidingen, - die nu op de plek liggen waar het nieuwe fietspad komt - worden vanaf eind september verplaatst en in oktober 2020 start dan de aanleg van gescheiden fietspaden, worden de grachten gereinigd en de kopmuren vernieuwd. Ten slotte, wanneer de werken in beide zones afgelopen zijn, komt er een nieuwe toplaag asfalt over 4 kilometer. Dat zou moeten gebeuren voor de zomer van 2021.

Verkeershinder is onvermijdelijk

Dat dit alles verkeershinder oplevert, behoeft geen betoog. De Provinciebaan/Tiensesteenweg wordt vanaf 10 augustus gedurende 8 maanden afgesloten voor doorgaand verkeer en er komen bovenlokale en lokale omleidingen. De voorbereidende nuts-, riolerings- en wegenwerken worden zo gepland dat ze elkaar kunnen opvolgen. De aannemer van Wegen en Verkeer kan dan in de eerste zone werken, terwijl de nutsmaatschappijen de tweede zone voorbereiden. Het kruispunt Halensebaan/Klipgaardestraat oversteken is voor de hele periode onmogelijk voor gemotoriseerd verkeer.