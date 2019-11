Gemeentebestuur wil vandalenstreken halt toeroepen: speelpleintje sluit voortaan ‘s avonds Geert Mertens

09 november 2019

22u20 0 Begijnendijk Om vandalen tijdens de wintermaanden een halt toe te roepen, is het speeltuintje aan de centrumparking Vissendijk voortaan elke avond op slot. De voorbije weken werden er heel wat feiten gepleegd. Zo werden de verwarmingstoestellen van de wc’s gestolen en deuren bekrast. Daarnaast lag de omgeving van de speeltoestellen ook voortdurend bezaaid met kapot glas. Voor het gemeentebestuur is de maat vol.

“Een vrijwilliger uit de buurt sluit voortaan elke avond om 19 uur de poort en ze gaat pas weer open om 9 uur ‘s ochtends als het licht is”, licht burgemeester Bert Ceulemans (Samen) toe. “Dat blijft zo de hele winterperiode. Pas op 29 maart 2020 zal het speelpleintje weer permanent toegankelijk zijn. Dat hebben we met het college van burgemeester en schepenen beslist.”

Het speelpleintje bevat een gebouw met sanitair. “De voorbije weken werd hier onder meer een raam ingeslagen en twee verwarmingstoestellen, die er in hangen, waren opeens verdwenen”, gaat hij verder. “Ze werden gewoon gestolen. Daarnaast werden ook de deuren bekrast. De wc’s zijn niet enkel bedoeld voor bezoekers van het speelpleintje maar ook voor de mensen op de mobilhomeparkings. Of ze er geen last van ondervinden dat de toiletten voortaan ‘s avonds gesloten zijn? In deze periode van het jaar maken er niet zoveel bezoekers gebruik van de parkings.”

Ook de kinderen, voor wie het speelpleintje bedoeld is, zullen er volgens de burgemeester weinig last van ondervinden. “Het is immers al vroeg donker in deze tijd van het jaar”, aldus Ceulemans. “Op dat uur hoort de doelgroep, voor wie het pleintje bedoeld is, er niet meer thuis. Bovendien willen we voorkomen dat kindjes zich snijden aan het glas van kapot gegooide flessen. Dat is de voorbije weken gelukkig vermeden kunnen worden.”

Het speelpleintje is erg in trek bij hangjongeren uit de buurt. Ze komen er drinken en roken. “Het is blijkbaar een sport om hun flessen nadien kapot te smijten”, zucht hij. “De gemeentelijke diensten zijn de voorbije weken een paar keer in de weer geweest om het zand te zeven om er alle stukjes glas van de kapotte flessen er uit te halen. Dat is tijdrovend. Op die manier hebben de arbeiders geen tijd voor hun andere werk.”

Het speelpleintje ligt er al enkele jaren maar het is de eerste keer dat deze maatregel wordt genomen. “De centrumparking is omgeven door appartementen maar toch is de sociale controle niet groot”, aldus Ceulemans. “Sommige woongelegenheden kijken er wel op uit maar niemand heeft blijkbaar de feiten gezien.”

Ook de automaat die op de parking Vissendijk staat, werd door onbekenden onder handen genomen. “Ze probeerden het toestel open te wringen en het geld mee te nemen”, besluit hij. “Dat lukte gelukkig niet.”