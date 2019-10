Geen kwaad opzet bij brand die vijf appartementen vernielde Kristien Bollen

14 oktober 2019

In een appartementsgebouw op de hoek van de Kerkstraat met de Dreef in het centrum van Begijnendijk brak vrijdagnamiddag rond 15.40 uur brand uit. De brand ontstond in het appartement in de rechter bovenhoek van het gebouw en breidde zich uit over het hele gebouw.

De bewoners werden allemaal tijdig geëvacueerd. Ondanks de enorme inspanningen van brandweerlui die massaal aanwezig waren werden de vijf appartementen totaal vernield. Negen bewoners komen hierdoor op straat te staan. Het parket stelde de branddeskundige en het labo aan om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Zij kwamen in hun eerste bevindingen tot het besluit dat kortsluiting aan de basis lag van de brand en er dus geen kwaad opzet mee was gemoeid.

