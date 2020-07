Geen kermis en ook geen vuurwerk deze zomer in Betekom DDH

14u08 0 Begijnendijk De kermis in Betekom, een deelgemeente van Begijnendijk, gaat niet door. Dat besliste het gemeentebestuur deze week. Burgemeester Bert Ceulemans (Samen) betreurt het maar, zo zegt hij, “de veiligheid van iedereen primeert nu”. Het vuurwerk is eveneens afgelast.

Normaal is het jaarlijks drie dagen kermis in augustus en staat er een groot vuurwerk op het programma. De voorbije week was er in de gemeente één nieuwe besmetting wat vertaalt naar 100.000 inwoners neerkomt op 10 personen. Wanneer er meer dan 20 mensen op 100.000 besmet zijn wordt de alarmdrempel overschreden. “Gelukkig is dat in Begijnendijk voorlopig niet aan de orde maar we zouden dat graag zo houden. Als lokaal bestuur ben je toch verantwoordelijk voor de inwoners. De nieuwe opflakkering van het coronavirus baart ons zorgen en daarom gelasten we de kermis en het vuurwerk af”, legt Ceulemans uit.

Normaal komen er makkelijk 1000 mensen op de kermis af maar de burgemeester betwijfelt of er überhaupt veel mensen zouden opdagen indien het evenement niet was afgelast. “We hebben ook enekle foorkramers gehoord en die stonden eveneens achter de beslissing. We hadden het heus liever anders gezien want zij hebben het de voorbije maanden al zwaar te verduren gehad. Het is echter nu belangrijk preventief op te treden en iedereen te sensibiliseren om de veiligheidsmaatregelen op te volgen”