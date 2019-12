Fred De Keyser nieuw gemeenteraadslid Geert Mertens

26 december 2019

19u33 0

Fred De Keyser (56), voorzitter van de partij van de burgemeester Samen, legt op tweede kerstdag de eed af als nieuw gemeenteraadslid in Begijnendijk. De Keyser volgt Jolien van Gilse op die weldra verhuist naar Tielt-Winge. Als voorzitter van Samen wil het nieuwe raadslid Jolien bedanken voor haar engagement gedurende het voorbije jaar. Fred De Keyser zetelde het afgelopen jaar in het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

De Keyser - ze noemen hem ‘de rechterhand van burgemeester Ceulemans’ is zeer tevreden met z’n aanstelling als gemeenteraadslid. “Ik ga hier voluit voor gaan”, zegt hij. “Wie mij kent, weet dat! Onze gemeente is een boeiende en warme gemeente waar de inwoners centraal staan, waar nog tal van uitdagingen zijn die we volgende maanden en jaren mee zullen helpen verwezenlijken.”