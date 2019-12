François Teniers honderd jaar Geert Mertens

03 december 2019

07u24 0

François Teniers, geboren in Betekom en woonachtig in Begijnendijk, blies op maandag 2 december honderd kaarsjes uit. Het college van burgemeester en schepenen liet deze gebeurtenis niet zomaar voorbijgaan en bracht hem een bezoekje.

Ook zijn vrouw, Maria Houtvinck, is bijna een eeuwelinge. “Zij is 98 jaar en wordt in 2021 honderd jaar”, luidt het. Ook de familie van François en Maria was van de partij.