Extra gemeenteraad op tweede kerstdag (zonder zitpenningen) Geert Mertens

22 december 2019

20u32 16

Naar aanleiding van de extra gemeenteraad op tweede kerstdag rond de goedkeuring in z’n totaliteit van de meerjarenplanning hebben de raadsleden van de meerderheidsfracties Samen, N-VA, S.A.F.E. en Leef beslist om afstand te doen van hun zitpenningen.

“Onze inwoners mogen niet het slachtoffer worden van politieke spelletjes”, klinkt het bij de meerderheidsfracties.

Op de jongste gemeenteraad werd aan het einde van de zitting, in de vroege uurtjes, ‘vergeten’ om het over het meerjarenplan in zijn totaliteit te stemmen. Daarom is de extra gemeenteraad nu noodzakelijk.