Explosief vzw speelt online toneel door corona DDH

25 juni 2020

18u46 0 Begijnendijk De acteurs van Explosief Vzw in Begijnendijk komen met een origineel idee nu ze niet op een podium mogen staan voor een live publiek. Elk vanuit hun eigen kot filmden de acteurs zichzelf en brengen ze ‘De Prinses op de Erwt’, gebaseerd op een sprookje van Hans Christian Andersen.

Explosief vzw bestaat tien jaar en had dat graag gevierd met de opvoering van een echte klassieker van Charles Dickens. “Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen, is het niet mogelijk om deze productie te brengen in 2020 maar we bekijken wel de mogelijkheden om iets anders te doen”, staat te lezen op hun website. Intussen komen ze met een origineel initiatief en spelen ze, elk vanuit hun eigen kot, De Prinses op de Erwt. De acteurs repeteerden in mei online via videochat en filmden daarna, elk in hun eigen kot, hun deel in het stuk. Achteraf werden alle opnames samengebracht tot één montage en het resultaat is intussen te zien op hun website. Eerder maakten de leden ook al een liedje apart en toch samen.

Bestuurslid Mario Galicia is alvast blij met de inspanningen die de leden leveren. “Ik ben zo dankbaar en schrijf nu aan een coronastuk. Ze staan allemaal klaar en daar ben ik dankbaar voor”. Het resultaat van hun corona-inspanning is te zien op de website.