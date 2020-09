Explosief vzw brengt coronaproof toneelstuk: “Afgelasting is nog mogelijk maar dat is een risico dat we er bij nemen” DDH

21 september 2020

11u15 1 Begijnendijk Toneelgroep Explosief vzw uit Begijnendijk pakt uit met ‘Kortjakje’, een nieuwe, vrolijke familievoorstelling waarin verschillende gekende personages uit oude kinderliedjes tot leven komen. Tijdens de lockdown kwamen ze ook al met een toneelvoorstelling waarbij de acteurs elk vanuit hun eigen kot acteerden.

Het verhaal vertelt over Kortjakje die in een klooster verblijft maar het moeilijk heeft met de strenge regels van moeder overste. Wanneer ze ook nog eens beschuldigd wordt van brandstichting moet ze het vertrouwen zien te winnen van moeder overste, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. “Toen in juni duidelijk werd dat toneel weer mogelijk zou worden onder bepaalde voorwaarden, zijn wij direct in actie geschoten. De tekst werd geschreven en sinds augustus wordt er gerepeteerd. Het verhaal is zo opgebouwd dat acteurs geen attributen aan elkaar moeten doorgeven en ook de social distancing en zelfs een mondmasker zijn verwerkt in het verhaal”, vertelt huisschrijver en -regisseur Mario Galicia die, naar eigen zeggen, de uitdaging wel moest aannemen. “We weten ook wel dat de voorstellingen alsnog geannuleerd kunnen worden door dat ellendige virus, maar we hadden veel te veel goesting om er terug in te vliegen. Dat risico nemen we er wel bij.”

De voorstelling duurt een uur en begint op verschillende tijdstippen op vrijdag 13, zaterdag 14, vrijdag 20 en zaterdag 21 november 2020 in gbs De Puzzel (Begijnendijk). Voor 4 euro mag je binnen en meer informatie krijg je op de website van het theatergezelschap waar je meteen ook je tickets kan kopen.