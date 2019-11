Eerste bal van de burgemeester Geert Mertens

29 november 2019

Voor de eerste keer vindt in Begijnendijk het Bal van de burgemeester plaats. Afspraak nu zaterdag 30 november om 19.30 uur in de parochiezaal van Begijnendijk. Burgemeester Bert Ceulemans (Samen) nodigde voor de muzikale omkadering coverband Betty en de Benny’s uit. Daarna is het de beurt aan discobar Mystery. De opbrengst is ten voordele van de vier jeugdbewegingen van Begijnendijk en Betekom. De toegangsprijs bedraagt 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa.