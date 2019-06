De Crèmelie heeft het lekkerste ijs Geert Mertens

30 juni 2019

16u58 3

De Crèmelie heeft het lekkerste ijs uit jouw buurt. HLN ging op zoek naar het lekkerste ijsje van Vlaanderen. Lezers konden tot deze middag 12 uur stemmen op hun favoriete ijssalon. In de regio Hageland haalde de Crèmelie het. Ze verzamelden in totaal 1323 stemmen en zijn daarmee de terechte winnaar.

De 21-jarige Elly Heiremans is de drijvende kracht achter de Crèmelie. Ze wordt geholpen door haar mama en zus Nele. “Fantastisch dat we gewonnen hebben”, lacht Elly. “Zeker omdat we nog maar pas gestart zijn met ons kraampje. Vorig jaar heb ik een cursus ijsbereiding gevolgd bij Syntra. Ik maak ijs op een ambachtelijke manier. We voegen alles samen: melk, suiker... Dat smaken de klanten ook. We hebben zelf lang gezocht naar het beste recept.”

Sinds kort staat hun ijskraampje opgesteld aan de weg. “We hebben enkele stoelen in de tuin gezet waarop de klanten even kunnen uitblazen met hun ijsje”, lacht ze. In de winter richt Elly zich op het maken van ijstaarten en -stronken. Unieke smaken in haar assortiment zijn botercaramel en yoghurtijs met kersen.

De Crèmelie is gelegen langs de Werchtersesteenweg 84 in Betekom. Het ijskraampje is, tijdens de zomermaanden, geopend van 14 tot 20 uur.