Dankviering voor pater Marcel in Sint-Luciakerk Tom Van de Weyer

23 juni 2019

12u29 5

Priester Marcel Dim viert zijn tinnen jubileum op zondag 30 juni in de Sint-Luciakerk in Begijnendijk. Drie jaar geleden werd hij benoemd tot meewerkend priester in de parochiale zone Begijnendijk-Tremelo.

De dankviering begint om 11 uur. Ze is georganiseerd door de vijf parochies waar pater Marcel actief is. Na de mis worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een receptie en een Afrikaans buffet in de parochiezaal.

Pater Marcel komt van een missiecongregatie in Nigeria, waarvan er vijf naar België zijn gekomen om hier te helpen in de parochies. Hij woont in de pastorie van Betekom.