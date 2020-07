Chiro trekt op kamp naar Oostkantons: sommigen fietsten 110 kilometer om er te geraken DDH

02 juli 2020

11u12 3 Begijnendijk De chiro van Begijnendijk vertrok woensdag op kamp. De oudsten van ’s ochtends vroeg met de fiets en de trein, de middelsten met een dubbeldekker en de jongsten werden gebracht door de mama’s en papa’s. Tot 11 juli verblijven ze op een kampplaats in Amel in de Oostkantons, vanzelfsprekend coronaproof in verschillende bubbels.

“Dank zij de dubbeldekbus kunnen we ook voor de middelste groep de bubbels respecteren. De oudere groepen fietsten naar Leuven waar ze de trein namen naar Verviers. Van daar was het nog zo’n 60 km fietsen. Eén groep fietste naar Tongeren, goed voor 110 km., om daar de trein te nemen. Die kwamen dan ook als laatsten op de kampplaats aan”, vertelt begeleider Kris Aerts (49).

Even gedacht om ‘wc-madam’ in te huren

De kampplaats waar de chiroleden verblijven, werd de voorbije week coronaproof gemaakt. “We hebben het geluk dat onze kampplaats heel ruim is en we die dus makkelijk konden indelen in de nodige bubbels. We hebben zelfs ruimte over die elke groep kan reserveren om er een spel te organiseren. Ook de eetzaal valt ruim uit en ook daar is er geen probleem. Met linten hebben we de verschillende zones afgebakend. De kookploeg heeft ook geen contact met de kinderen en zet al het eten op een tafel, de leiders van elke bubbel delen het uit”, legt begeleider Kris Aerts (49) uit.

De kleinsten slapen dan weer in een slaapzaal, de anderen in tenten elk in hun eigen bubbel. Het sanitaire probleem oplossen was iets ingewikkelder maar uiteindelijk slaagde Kris daar ook in. “Er was één wc-unit aanwezig maar dat was te weinig. We speelden even met het idee om een ‘wc-madam’ telkens alles te laten kuisen maar dat was veel te duur (lacht). Ùiteindelijk vond ik in Duitsland iemand die wc-containers kon leveren aan betaalbare prijzen zodat ook dat opgelost geraakte”.

De begeleider kijkt best uit naar het kamp en vindt het vooral leuk dat hij de leden toch iets kan geven in coronatijden maar helemaal gerust is hij er toch niet in. “Ik ben niet echt bang en ik geloof dat het allemaal goed komt. Ik wil de kinderen ook niet onnodig bang maken, we gaan dan ook niet dagelijks koorts meten of zo maar ik zal toch blij zijn als we op 11 juli geen coronagevallen hebben gehad”.