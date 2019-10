Brand legt vijf appartementen in Kerkstraat in de as Kristien Bollen

11 oktober 2019

19u47 10 Begijnendijk In een appartementsgebouw op de hoek van de Kerkstraat met de Dreef is vrijdagnamiddag brand uitgebroken op de eerste verdieping. De vlammen werden door de wind aangewakkerd en bereikten zo de houten dakconstructie, waardoor de brand uitbreidde naar de aanpalende flats. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd.

De zware brand die uitbrak boven de voormalige electro-zaak Pelgrims in één van de vijf bovenliggende appartementen werd rond 16 uur opgemerkt. Hulpdiensten snelden ter plaatse, maar het ging reeds om een uitslaande brand. Brandweerlui van post Aarschot kregen meteen de hulp van hun collega’s uit Scherpenheuvel.

Het vuur werd door de wind aangewakkerd. Brandweerlui konden niet beletten dat de vlammen via het houten dakgebinte oversloegen naar andere appartementen. De brandweer kon wel nog enkele huisdieren, waaronder twee honden en twee katten, uit de appartementen redden.

De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling, waardoor het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Buurtbewoners uit de Kerkstraat, Safraanberg en een deel van de Liersesteenweg werden geëvacueerd, en konden in de kerk terecht. Mogelijk zijn er bij de brand giftige dampen vrijgekomen, waar mogelijk asbest in zit. In de ruime omgeving werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

De getroffen gezinnen hebben allen reeds opvang gevonden. De gemeente en OCMW voorzien ook noodwoningen. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet geweten. De brandweer is nog volop bezig met nablussen. Niemand raakte gewond.