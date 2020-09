Bjorn Vander Elst en KAC Betekom winnen met duidelijke cijfers op Sint-Lenaarts: “Dit zijn drie gouden punten” Adriaan Schepers

20 september 2020

13u26 0 Begijnendijk KAC Betekom opende het seizoen met een klinkende 1-4 overwinning op het veld van Sint-Lenaarts, de voorbije seizoenen toch het ‘zwarte beest’ van de troepen van coach Custers. Het was Bjorn Vander Elst die Betekom op het juiste pad zette met de openingstreffer.

Een verdiende overwinning vond de 29-jarige flankspeler, waarbij het collectief meteen op de afspraak was: “We namen de match snel in handen en de twee doelpunten voor de pauze waren meer dan verdiend. We stonden goed in blok en waren scherp op de counter. Sint-Lenaarts zorgde voor wat gevaar rond de zestien maar echt werk moest onze doelman niet opknappen. Een meer dan verdiende zege dus tegen een ploeg die ons toch niet ligt. We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo vlot zou lopen. Misschien waren zij niet in optimale vorm maar ik denk dat het vooral onze verdienste is dat wij deze match vrij eenvoudig naar onze hand konden zetten. Iedereen deed zijn werk voortreffelijk, alle vijftien. Je kan dus gerust spreken van een heel sterke teamprestatie.”

Het doel dit jaar was om ook meer punten te pakken op verplaatsing, zo liet een ploegmaat van Vander Elst vorige week nog optekenen. Met deze ruime zege wordt die ambitie al meteen kracht bijgezet: “Dat klopt. Zo wilden we op Sint-Lenaarts minstens een punt pakken. Al wat meer was, was bonus voor ons. Dit zijn dus zeker drie gouden punten voor ons. Ook voor het vertrouwen is dit heel belangrijk. We kenden geen schitterende voorbereiding en moesten toch wat nieuwe namen inpassen. Je voelt toch altijd een gezonde spanning wanneer de competitie begint en zeker nu we er pas zo laat aan konden starten.”

Niets moet, alles mag

Zelf is Vander Elst aan zijn tweede jaartje Betekom bezig. Waar acht hij dit team dit seizoen toe in staat?: “Ik denk dat we zeker niet zijn verzwakt ten opzichte van vorig jaar. Met Jorn De Winter kwam er een speler terug met heel wat kwaliteiten. Ook Taqi is momenteel in heel goede doen. En dan misten we tegen Sint-Lenaarts nog Jitse Hermans door schorsing. Er is weer heel wat mogelijk maar we bekijken het steeds match per match. Druk heb ik hier nog nooit echt gevoeld. En misschien is dat ook net onze kracht. Niets moet, alles mag.”