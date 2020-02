Bewoners Vijverstraat tegen komst extra woningen: “Onze wijk kampt al regelmatig met wateroverlast!” Geert Mertens

26 februari 2020

06u54 0 Begijnendijk De bewoners van de Vijverstraat zijn gekant tegen een nieuwe verkaveling die grenst aan hun wijk. Bij hevige regenval staat het laagste punt van de wijk nu al onder water. “Wat moet dat zijn als er nog negen huizen bijkomen?” vragen ze zich af. Bovendien ligt het terrein in overstromingsgebied. Een tiental bewoners diende een bezwaarschrift in, net als Natuurpunt Begijnendijk. Het gemeentebestuur gaat eerst de hele zaak onderzoeken voor het een standpunt inneemt.

“In juli vorig jaar vond er al een eerste aanvraag en openbaar onderzoek plaats”, zegt woordvoerder Freek De Witte van de buurtbewoners. “Het plan werd door het college niet weerhouden. Nu vindt er een nieuwe aanvraag plaats. Het terrein werd, volgens sommigen, illegaal opgehoogd.”

Hiervoor zou een onderzoeksprocedure opgestart zijn. “We willen eerst duidelijkheid dat de extra huizen ons geen extra problemen opleveren”, gaat hij verder. “We vrezen immers nog meer wateroverlast dan nu al het geval is. Als het flink regent, staat het laagste punt van de wijk nu al onder water. We hebben talloze foto’s die dit aantonen. Die overlast gaat met de nieuwe woningen niet verbeteren.”

De nieuwe woningen worden ook geen voorwaarden opgelegd naar onderkeldering toe om het water te bufferen. “Dat is in andere, gelijkaardige wijken wel het geval”, voegt hij eraan toe. “Waarom hier niet? Hoe zit het met de watertoets voor het gebied? Het ligt immers in overstromingsgebied. Met een tiental bewoners hebben we bezwaarschrift ingediend tegen de aanvraag.”

Ook Natuurpunt Begijnendijk dient een bezwaar in. “Omwille van de druk op het natuurgebied De Putten”, legt Koen Baert van Natuurpunt uit.

“Het gemeentebestuur handelt correct en laat de situatie onderzoeken door Interleuven maar de aanvrager van het project is schepen van Openbare Werken Roger Verduyckt. Hij brengt de hele coalitie in een lastig parket. Ook al is hij op de hoogte van de gevolgen van deze verkaveling op de waterhuishouding, toch drijft hij zijn plannen door tot wanhoop van de omwonenden.”

“We gaan eerst de bezwaarschriften onderzoeken en nemen dan een gezamenlijk standpunt in”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Vermeulen (Leef). “Dat is, op dit moment, nog niet gebeurd. Ik weet zelfs nog niet hoeveel bezwaarschriften er precies werden ingediend.”

Het openbaar onderzoek liep tot afgelopen weekend. Van schepen Verduyckt (Samen) ontvingen we voorlopig geen reactie. “We nemen alle voor- en nadelen onder de loep”, gaat Vermeulen verder. “Dat de aanvrager toevallig ook een schepen is, heeft daar geen invloed op.”