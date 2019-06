Beweging.net test rijgedrag automobilisten Geert Mertens

30 juni 2019

02u33 2

Beweging.net bracht het rijgedrag van de automobilisten in Begijnendijk in kaart en... ze verdienen een dikke pluim. “Meer dan tachtig procent van de gecontroleerde bestuurders hield zich aan de opgegeven snelheid”, aldus Wendy De Cock. Inwoners kunnen ook de komende maanden een beroep doen op de diensten van Beweging.net. Denk je dat er te snel wordt gereden in je straat, dan doen ze een steekproef met een speed gun.

“De Begijnendijkse automobilisten verdienen een dikke pluim”, gaat ze verder. Toch is het werk niet gedaan. “De grote vakantie is begonnen. Het moment bij uitstek voor wandelingen, fietstochtjes... Deze groep blijft een zwakke weggebruiker, dus vragen we aan autobestuurders om even attent te blijven op onze wegen.”

Wie de hulp van de vrijwilligers wil inroepen om de snelheid in een straat te meten, kan dit altijd. Contact via wendydecock001@gmail.com. “We beboeten niemand, we zijn immers geen politie, we brengen gewoon het verkeer in kaart.” Tijdens de voorbije actie viel op dat veel mensen dat er sneller wordt gereden dan in werkelijkheid het geval is.