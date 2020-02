Betonwerken in centrum gestart Geert Mertens

20 februari 2020

In de Dorpsstraat zijn de betonwerken gestart. Het centrum van Begijnendijk wordt momenteel helemaal vernieuwd. De betonwerken luiden een nieuwe fase in. Naast de vernieuwing van de riolering komen er ook twee wegversmallingen. Die moeten ervoor zorgen dat het gemotoriseerde verkeer vertraagd. Het snelle verkeer op de weg was één van de ergernissen van de omwonenden. Aan de werken hangt een prijskaartjes van vier miljoen euro. De werken zijn vorige zomer van start gegaan en duren een jaar.