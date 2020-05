Benefietweek bracht toneelgroep DeTheaterbende 320 euro op en die is daar heel blij mee DDH

21 mei 2020

12u41 0 Begijnendijk Het bestuur van toneelgroep DeTheaterBende vzw in Begijnendijk is blij met de opbrengst van hun benefietweek en online quiz, ook al gaat het om 320 euro. “We hadden dit, als beginnende vereniging, nooit durven dromen. We kunnen het geld goed gebruiken, want op zondag 29 november spelen we onze eerste voorstelling”, reageert bestuurslid en acteur Robin Meynaerts.

De theatergroep uit Begijnendijk startte pas eind vorig jaar op en tot nog toe hebben ze niet één stuk op de planken gebracht. Aangezien toneel maken geld kost, hadden ze op 14 maart een sponsortocht gepland maar die kon door de coronamaatregelen niet door gaan, net als hun voorziene eetfestijn. Om alsnog geld in het laatje te brengen organiseerden ze de voorbije week een heuse benefietweek waarbij ze zich engageerden om challenges uit te voeren, telkens als mensen 25 euro samen brachten.

Contact met minister

“Om ons te inspireren lanceerden we een oproep op onze Facebook- en Instagrampagina waarbij onze volgers uitdagingen konden insturen. Uit alle inzendingen hebben we uiteindelijk acht challenges gekozen die voor ons uitdagend en haalbaar waren, gaande van een telefonisch contact met een Vlaams of Federaal minister tot het Belgische volkslied achterstevoren zingen en mondmaskers naaien”, gaat Robin verder. “Uiteindelijk werden alle challenges ontgrendeld en zijn we volop bezig met het uitvoeren van de challenges.” Een van de uitdagingen was dansen op het nummer ‘I want to break free’ van Queen en die hebben ze al achter de rug. “De clip is volledig ingeblikt en kan je intussen bekijken op Youtube. Ik kijk enorm uit naar het contacteren van een Vlaams of Federaal minister en ik hoop dat ze willen meewerken. We hebben al enkele korte vragen voorbereid voor een minister die bereid is ons te woord te staan”, gaat Robin verder.

Uiteindelijk sloten ze op vrijdag 8 mei hun benefietweek af met een online live quiz die gepresenteerd werd door de leden van de toneelgroep. “Het was best een huzarenstukje om dit rond te krijgen. We moesten 40 vragen bedenken, streamingsoftware onder de knie krijgen en allerlei andere zaken regelen, maar het lukte ons. Uiteindelijk namen er 16 groepen deel en ondanks enkele technische problemen verliep het allemaal goed. Tussendoor belden we ook enkele kandidaten op die een extra punt konden verdienen. Een van hen kreeg ook een ontbijtmand. Het online quizzen smaakt alvast naar meer”, besluit Robin.

Op 29 november speelt de theatergroep hun eerste productie ‘Vermist’ van Walter Van Den Broecke in een regie van Davy Leers in het cultureel centrum Het Gasthuis in Aarschot. Tickets hiervoor zijn beschikbaar vanaf september.