Benefiet ten voordele van oude molenruïne Geert Mertens

19 september 2019

23u45 1

Op zaterdag 21 september vindt de vierde benefiet ten voordele van de Oude Molen op de Betekomse Molenberg plaats. Natuurpunt Begijnendijk wil deze unieke middeleeuwse ijzerzandstenen ruïne van een windmolen restaureren als uitkijktoren over de Demervallei. “Nu het goedgekeurd ontwerp nog wacht op groen licht van de minister (een formaliteit), geven we iedereen de kans om ons te steunen door te komen feesten”, klinkt het.

“We hebben die fondsen immers meer dan nodig”, zegt Koen Baert van Natuurpunt. “Naast een aanzienlijke inbreng van Erfgoed Vlaanderen en Gemeente Begijnendijk hebben we ons vooropgesteld om 50.000 euro in te zamelen, onder andere met deze benefietfeesten. Een hele boterham, maar het resultaat zal de moeite waard zijn!”

Op het programma staat een gezellige openluchtbar, live optredens, kampvuur en een sfeervol verlichte ruïne. “De markt wordt uitgebreid en er is doorlopend een outdoor-restaurant met vers bereide lekkernijen op houtvuur door Daniël Vanbossche - chef van de gesmaakte ‘Vegetarische ontdekking’.”

“We gaan dit jaar ook nieuwe samenwerkingen aan met burgers en verenigingen om de benefiet te laten groeien en nieuwigheden te brengen”, voegt hij eraan toe. “Zo starten de Hagelandgidsen om 14 uur aan de Oude Molen met een heuse jeneverwandeling ‘Van korrel tot borrel’. We vertellen niet alleen, maar genieten ook van een neut fruitjenever en proeven het verschil tussen oud en jong. Deze drie Betekomse producten zijn van ‘likeurfabriek’ De Gent, een unieke Hagelandse traditie met bijna een eeuw bestaan.” De wandeling is zo’n 4,5 km lang, gemakkelijk begaanbaar en loopt langs prachtige Betekomse natuur. Voor meer info: jan.rymenams@hotmail.com.

“Ook veelbelovend is een demonstratie van een groep historici die op de Molenberg een kleioven uit de ijzertijd zullen nabouwen en laten branden om ijzer uit ijzererts te ontginnen”, aldus Baert. “Een proefopstelling in het voorjaar ter plaatse lukte vrij goed en nu kan iedereen mee volgen hoe men in de periode voor de Romeinen speerpunten uit ijzererts kon maken.”

Sinds 2010 engageert een tweede generatie van de molenwerkgroep zich met als ultieme doel de jarenlange aftakeling van de ruïne een halt toe te roepen door een duurzame restauratie van het monument. “De restauratie zal in twee fasen verlopen: tijdens de eerste fase zullen stabiliteitswerken aan de ruïne plaatsvinden. In tweede instantie wordt een trap- en dakconstructie aan de molen toegevoegd, waardoor de toren zijn uitkijkfunctie van weleer terugkrijgt.”

Ondertussen werd ook het omliggende natuurareaal, dat in eigendom is van Natuurpunt Beheer, uitgebreid van 8 are naar bijna 2 ha. De aangekochte percelen liggen zowel rondom de molen, als iets verder weg op de noordhelling van de Molenberg. Hierdoor kan een prachtig zicht op de Demervallei en het buurdorp Baal gerealiseerd worden door de creatie van zichtassen. Ook wordt het parkgebied (op gewestplan) zo beheerd dat een halfopen landschapspark de ruïne de perfecte omkadering geeft.