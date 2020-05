Begijnendijkse kinderburgemeester Alessia (12) mag morgen naar school en stelt kinderen gerust in filmpje op sociale media DDH

17 mei 2020

13u34 14 Begijnendijk Begijnendijkse kinderburgemeester Alessia Milis (12) gaat morgen pas voor het eerst weer naar school. Op sociale media post ze een filmpje waarin ze alle leerlingen geruststelt en hen vertelt dat ze niet bang hoeven te zijn om weer naar school te gaan. Ook de gemeente postte intussen het filmpje op haar sociale media en werd al vaak gedeeld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het filmpje vertelt Alessia over de eerste nieuwe schooldag waar ze toch wel naar uitkijkt. “Ik denk dat veel kindjes schrik hebben om naar school te gaan maar dat is voor niets nodig want alles is goed geregeld en de nodige maatregelen zijn genomen. Dat heeft de burgemeester mij zelf verteld. Ik ben er gerust in en kijk er naar uit om weer naar school te gaan en al mijn vrienden terug te zien. Ik heb hen hard gemist, ook al hoorden we mekaar vaak via de sociale media”, legt de kinderburgemeester uit.

In het filmpje doet ze ook een oproep om nog niet te knuffelen en voor mekaar te zorgen. “Ga eens langs bij buren of oudere mensen waarvan je weet dat ze hulp kunnen gebruiken en houd je aan de maatregelen zodat we straks weer onze hobby’s kunnen beoefenen”, zegt ze.

Niet vrolijk van maatregelen

Alessia kijkt dan wel uit naar de eerste schooldag maar van de coronamaatregelen wordt ook zij niet vrolijk, ook al beseft ze zeer goed dat ze noodzakelijk zijn. “Ik zit in het zesde leerjaar en normaal hadden we een ceremonie en een feestje aan het einde van het jaar maar dat zal wel niet door gaan. Dat vind ik wel erg maar er zijn ergere zaken natuurlijk. Ik ben al blij dat ik iedereen terug kan zien”. Papa Nico (44) is trots op zijn dochter: “Dat politieke heeft ze niet van ons. Het sociale heeft er altijd wel ingezeten. Het doet mij veel plezier om te zien hoe begaan ze is”. Aan het einde van het filmpje somt de kinderburgemeester samen met haar zus nog even alle maatregelen op. “Haar zus wilde ze er absoluut bij betrekken en ook dat vind ik mooi”, glundert de papa.