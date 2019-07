Begijnendijk snoeit voortaan machinaal Geert Mertens

15u07 0 Begijnendijk De hagen op het grondgebied van Begijnendijk worden voortaan met machines gesnoeid. Tijdens de tweede helft van juli gaan de werken van start.

“De gemeente telt ongeveer 21 kilometer aan hagen”, klinkt het. “Het manueel snoeien van deze hagen is een zeer intensieve bezigheid die zowel de verkeersveiligheid als de veiligheid van de arbeiders in het gedrang brengt.” Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om deze voortaan op een machinale manier te laten uitvoeren. In september staat er nog een tweede snoeibeurt op de planning.