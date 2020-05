Begijnendijk maakt 150.000 euro vrij voor mensen in coronaproblemen DDH

15u35 0 Begijnendijk Begijnendijk maakt 150.000 euro vrij om inwoners, verenigingen en lokale handelaars te ondersteunen in deze coronatijden. Oppositiepartij MGB had eerder al een interpellatie ingediend om voor extra maatregelen te pleiten op de gemeenteraad die doorgaat op donderdag 28 mei.

Het college van burgemeester en schepenen besliste tot de maatregel op maandag 25 mei en zal op de agenda van de gemeenteraad het punt toevoegen om, samen met de andere raadsleden, de maatregelen concreet te maken. “Het welzijn van alle inwoners is een prioriteit voor ons en de afgelopen maanden namen we dan ook al bijkomende steunmaatregelen. Zo bijvoorbeeld kochten we mondmaskers aan voor onze inwoners, boden we logistieke ondersteuning bij het heropenen van de scholen en de markten, voorzagen we laptops voor leerlingen en startten we het online hulpplatform ‘Begijnendijk Behulpzaam’ op”, vertellen burgemeester Bert Ceulemans en schepen van lokale zaken Bart Sorée.

Huurgelden kwijtschelden

Oppositiepartij MGB is alvast blij met het nieuws want zij wilden sowieso op de gemeenteraad van donderdag hierover interpelleren. “Er moeten echt dringend bijkomende steunmaatregelen komen. Erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen, die een evenement in het water zagen vallen, moeten volgens ons kunnen rekenen op een bijkomende subsidie van 250 euro. We willen hen ook de huurgelden voor (sport)infrastructuur kwijtschelden voor de periode van 16 maart tot het einde van dit jaar. Hetzelfde geldt voor de concessieovereenkomsten die de gemeente heeft voor de uitbating van de kantine aan de Grote Baan. Ik ben dan ook benieuwd naar wat er precies op tafel zal liggen tijdens de gemeenteraad donderdag”, reageert raadslid David Janssens van MGB. Zijn partij wil ook aan elke inwoner een waardebon van 10 euro schenken die kan worden besteed bij de lokale handelaars maar die je ook kan gebruiken om deel te nemen aan socio-culturele- en sportevenementen. “Deze bijkomende steunmaatregelen moeten onze handelaars en verenigingen, letterlijk en figuurlijk, extra zuurstof geven en ervoor zorgen dat ze hun hun activiteiten, met evenveel enthousiasme, kunnen verderzetten na de coronacrisis”, besluit Janssens.

Benieuwd wat de gemeenteraad donderdag zal beslissen.