Begijnendijk levert de komende dagen de laatste mondmaskers aan iedereen die er nog geen kreeg, ongeacht hun leeftijd DDH

28 mei 2020

17u23 0 Begijnendijk De gemeente Begijnendijk verdeelt eerstdaags mondmaskers aan de inwoners die er nog geen hebben ontvangen. Aan het einde van de derde fase zal iedereen een masker in de bus hebben gekregen, ongeacht de leeftijd. De gemeente moest de levering in fasen organiseren omdat leveranciers niet meteen konden voldoen aan de wereldwijde vraag naar maskers.

Tijdens de eerste fase hebben alle 65-plussers een mondmasker in de brievenbus ontvangen en konden jongeren vanaf 12 jaar , die opnieuw naar school moesten ,of gebruikers van het openbaar vervoer , na afspraak een mondmasker ophalen. “Op 15 mei 2020 ging de tweede fase van start en konden andere inwoners zich registreren om een gratis mondmasker te verkrijgen. Deze maskers werden de voorbije dagen door vrijwilligers aan huis bedeeld, samen met de filters van de federale overheid”, vertelt burgemeester Bert Ceulemans.

Nu de eerste en tweede fase afgerond zijn, kan de derde fase starten. Medewerkers van de gemeente en vrijwilligers zorgen er eerstdaags voor dat alle andere inwoners een masker in de bus krijgen. In elke omslag zit ook een praktische handleiding. “We maken geen onderscheid naar leeftijd toe zodat iedereen er eentje krijgt. De wereldwijde vraag naar mondmaskers was de voorbije weken zo groot dat we bij verschillende leveranciers mondmaskers moesten bestellen die op verschillende tijdstippen geleverd werden. Hierdoor zijn er ook verschillen in het type mondmasker waardoor je buren net een ander soort in de bus kunnen vinden. Uiteraard voldoen ze allemaal aan de nodige vereisten”, besluit Ceulemans.