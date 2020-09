Begijnendijk lanceert nieuwe website: “Voortaan kan je meer digitaal regelen” DDH

22 september 2020

10u15 0 Begijnendijk De gemeente Begijnendijk heeft een nieuwe en geïntegreerde website die sinds maandag 21september online staat. Eerder kwam er ook al een nieuw informatiemagazine.

De nieuwe website kreeg een frisse, gebruiksvriendelijke lay-out met herkenbare kleuren en afbeeldingen. “De oude indeling met themamenu maakt plaats voor een suggestieve zoekfunctie en duidelijke knoppen die onmiddellijk in het oog springen, waardoor je snel en efficiënt alle info over het lokaal bestuur en de dienstverlening terugvindt”., zegt schepen van communicatie Steven Vermeulen (Leef).

Uitgebreid e-loket

Heel wat zaken waarvoor je vroeger bij een dienst langs moest gaan, kunnen nu digitaal geregeld worden, de klok rond. Zo bijvoorbeeld kan je een akte of attest aanvragen, een aanvraag indienen of een melding van een probleem op het openbaar domein maken. “In de meeste gevallen ontvang je het digitaal ondertekende document binnen enkele seconden in je mailbox. Naast enkele bestaande succesformules, zoals de verenigingengids waarbij elke vereniging zelf zijn gegevens kan beheren en de evenementen die rechtstreeks worden opgehaald uit de Uitdatabank, omvat de website ook enkele nieuwigheden. Zo kan je op elke pagina een afspraak met de betreffende dienst inplannen, via het geo-loket een ruim aanbod aan geografische informatie over de gemeente raadplegen en met een enkele klik al onze publicaties doorbladeren”.

Lees verder onder de foto

Net zoals bij de vorige website past ook de nieuwe zich automatisch aan, i.f.v. de schermbreedte van je smartphone of tablet en dat zonder verlies van informatie. “Dit site voldoet ook aan de Europese wetgeving inzake digitale toegankelijkheid. Er wordt aan alle toegankelijkheidseisen voor websites en mobiele toepassingen van overheidsinstanties beantwoord, zodat mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking optimaal aan de samenleving in de gemeente kunnen participeren”.

Wie op de hoogte wil blijven over de laatste nieuwtjes kan zich tenslotte inschrijven op een maandelijkse digitale nieuwsbrief die eveneens vernieuwd werd.