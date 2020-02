Begijnendijk krijgt kindergemeenteraad DDH

24 februari 2020

17u42 5 Begijnendijk Begijnendijk richt een kindergemeenteraad op die in maart zou worden geïnstalleerd. Momenteel kunnen leerlingen van de verschillende scholen hun kandidatuur indienen.

In Tielt-Winge werd recent al een kindergemeenteraad geïnstalleerd en nu gaat ook Begijnendijk zo’n raad installeren. Bedoeling is de kinderen te betrekken en inspraak te geven in het beleid. De raad zetelt zes keer per jaar en bestaat uit achttien leden, zowel jongens als meisjes. Om je kandidaat te stellen moet je wel naar school gaan in één van de Begijnendijkse scholen en in het vierde, vijfde of zesde leerjaar zitten. Van elke school worden uiteindelijk twee afgevaardigden gekozen. Tijdens de eerste vergadering zullen de leden een reglement samenstellen en verkiezen ze ook een kinderburgemeester die zetelt voor een jaar.

Meer informatie krijg je bij de dienst beleid op het nummer 016/53.66.77.