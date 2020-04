Begijnendijk koopt 10.000 mondmaskers

24 april 2020

14u44 0 Begijnendijk Begijnendijk wacht niet op de richtlijnen van de hogere overheid en koopt nu al

10.000 mondmaskers voor de bevolking.

Dat besliste het college van burgemeester en schepenen donderdag in een extra zitting. De gemeente koopt 10.000 herbruikbare maskers aan en biedt die gratis aan de inwoners aan. “De gouverneur en de dienst noodplanning van de provincie Vlaams-Brabant lieten alvast weten dat de kans reëel is dat het dragen of de aanbeveling tot het dragen van een mondmasker door de bevolking een van de maatregelen zal zijn en dat het bestuur hierbij een cruciale rol zal spelen. De bescherming van alle inwoners, medewerkers en leerkrachten is essentieel” leggen ze in Begijnendijk het initiatief uit.

De levering van de mondmaskers wordt half mei 2020 verwacht en de verdeling ervan wordt afgestemd aan de hand van de nationale strategie.

