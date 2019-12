Begijnendijk keurt alle 202 actiepunten van meerjarenplanning goed, maar vergeet het geheel te stemmen: gemeenteraad moet overgedaan worden Kristien Bollen

17 december 2019

19u10 22 Begijnendijk Tijdens de gemeenteraad van Begijnendijk maandagavond moest de meerjarenplanning 2020-2025 goedgekeurd worden. De meerjarenplanning is een document waarin alle te nemen acties staan opgesomd, samen met de hiervoor voorziene budgetten. Zonder een goedgekeurd meerjarenplan moet het gemeentebestuur het nieuwe jaar aanvatten met voorlopige twaalfden.

De gemeenteraad had voor maandagavond 31 punten op de agenda staan. Eéntje daarvan was de stemming van de meerjarenplanning. Bij de stemming van het meerjarenplan, vroeg de MGB (Modern Gemeentebeleid) fractie, die de oppositie vormt, om elk actiepunt afzonderlijk te behandelen. Dit is hun recht en het werd daarom door de voorzitter toegestaan. Alle 202 actiepunten werden vervolgens één voor één besproken. De gemeenteraad liep hierdoor uit tot 3.20 uur ’s nachts. Het geheel van de meerjarenplanning werd echter vergeten te stemmen waardoor er nu een extra gemeenteraad moet gehouden worden.

Vermoeidheid

“Nadat de 202 actiepunten gestemd waren, had de meerjarenplanning nogmaals als geheel gestemd moeten worden. Door vermoeidheid is dit ontsnapt aan de aandacht van zowel de voorzitter als de algemeen directeur als de raadsleden van de meerderheid. Tot driemaal werd de voorzitter door de oppositie gevraagd om te bevestigen of de gemeenteraad voorbij was. Eens er definitief afgeklopt werd, maakte de MGB-fractie hen er lachend op attent dat ze vergeten waren de meerjarenplanning als geheel te stemmen en dat daarom de stemming in een nieuwe gemeenteraad moest overgedaan worden”, zegt voorzitter van de gemeenteraad David Dupont. “Wij betreuren natuurlijk deze houding. Er zijn zoveel manieren waarop er constructief oppositie gevoerd zou kunnen worden, zonder in dit soort van sabotagemechanismen te moeten vervallen. Een extra gemeenteraad samenroepen kost makkelijk 2400 euro, aan zitpenningen alleen al. Reken daar ook nog eens alle administratieve kosten en je bent al enkele duizenden euro’s kwijt. Hopelijk kunnen we nog dit jaar een de extra gemeenteraad houden, dat moet wel mogelijk zijn want die moet je acht dagen op voorhand aankondigen.”

Er zijn zoveel manieren waarop er constructief oppositie gevoerd zou kunnen worden, zonder in dit soort van sabotagemechanismen te moeten vervallen David Dupont

Volgens Mario Verbeeck van MGB heeft de meerderheid (die bestaat uit Samen, NV-A, Leef en S.A.F.E) dit vooral aan zichzelf te danken. “Het was inderdaad een extreem lange gemeenteraad. Het recht om ieder actiepunt (202 in dit geval) van het meerjarenplan apart te behandelen, hebben we. De meerderheid heeft het echter nagelaten om een gemeenteraadscomissie op te richten voor het meerjarenplan. Zo een comissie kan je makkelijk oprichten voor het behandelen van zware dossiers zoals dit. Hierin kunnen de verschillende partijen, zowel meerderheid als oppositie, in overleg gaan. In het verleden, toen we mee bestuurden, hebben we dit steeds zo gedaan. Tijdens zo een comissie gaat het er anders aan toe dan op een gemeenteraad en ga je in dialoog. Eigenlijk wilde men ons het meerjarenplan gewoon ‘door onze strot duwen’. Had men ons met fair-play in het verleden behandeld, hadden wij ons ook constructiever opgesteld”.

Het negende punt, het geheel van de meerjarenplanning, werd dus vergeten te stemmen. “Ook dat hebben we pas op het laatst opgemerkt”, besluit Mario Verbeeck.