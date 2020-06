Begijnendijk helpt om zomerkampen coronaproof te maken DDH

27 juni 2020

10u55 5 Begijnendijk De gemeente Begijnendijk biedt ondersteuning aan de jeugdverenigingen die deze zomer op coronaproof kamp gaan en voorziet voor hen het nodige beschermingsmateriaal.

Toen de veiligheidraads groen licht gaf voor de zomerkampen riep schepen Bart Soree (N-VA) een bijzondere jeugdraad bijeen om te kijken waar de gemeente logistiek kon bijstaan om de organisatie vlot te laten verlopen. “Op zondag 31 mei zijn alle vertegenwoordigers van de jeugdraad (KAJ, Chiro Betekom, Chiro Begijnendijk, Muziekschool De Begijn, Slampamper) bijeengekomen om zich erover te buigen en ik was best onder de indruk van de voorbereidingen die ze dan al gedaan hadden. Op dinsdag 2 juni hebben we dan in het schepencollege besloten om de jeugdverenigingen maximaal te ondersteunen. Voor elk zomerkamp zal de komende weken een afzonderlijke collegebeslissing worden opgemaakt. Op die manier kunnen we kijken of er nog andere bijkomende noden zijn per kamp”, legt Soree uit.

Algemeen zal de gemeente zorgen voor al het nodige materiaal dat voor een coronaproof kamp moet zorgen. Het gaat onder meer om pedaalemmers, wasstraten en de bijhorende aansluitingen en watervoorziening, mondmaskers, afzetpaaltjes en afbakenlinten om de bubbels te kunnen scheiden. Begijnendijk stelt bovendien de gemeentebus ter beschikking voor het vervoer van de kinderen van en naar de kampplaatsen en organiseert het leveren van de bagage en de tenten. Het eerste jeugdkamp is dat van Chiro Begijnendijk op 1 juli.