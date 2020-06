Begijnendijk breidt terrassen horeca uit en zorgt voor extra financiële hulp DDH

06 juni 2020

20u13 0 Begijnendijk De gemeente Begijnendijk zal de horeca-uitbaters deze zomer toelaten hun terrassen uit te breiden en zal hen ook financieel tegemoetkomen. In het centrum van Begijnendijk zijn werken aan de gang, wat de situatie er niet gemakkelijker op maakt voor de horeca.

De voorbije dagen nam het gemeentebestuur contact op met de uitbaters om te kijken wie zijn terras deze zomer wilde uitbreiden en welke andere eventuele ondersteuningsmogelijkheden nodig zijn. “We willen mee denken met de horeca want die hebben het zwaar”, vertelt burgemeester Bert Ceulemans (Samen). “In Betekom valt het mee, maar in Begijnendijk zijn er jammer genoeg nu ook werken aan de gang en dat maakt het er niet gemakkelijker op. Daarom willen we hen steunen want ook zij moeten hun boterham kunnen verdienen. Die werken waren natuurlijk al lang ingepland en zullen er ook voor zorgen dat het centrum nadien aantrekkelijker wordt, wat dan weer een goede zaak is voor de horeca”, zegt Ceulemans.

Extra kosten

Schepen Bart Sorée (N-VA) ging ter plaatse om concreet te kijken hoe de uitbreiding van de terrassen kan worden gerealiseerd. “We gaan hen een maximum aan faciliteiten geven en de bewegwijzering zo goed mogelijk aanpassen”, vertelde hij. Het bestuur bereidt nu de nodige vergunningen en innames voor en zal de lokale horeca ook financieel helpen. Die hebben heel wat extra kosten om alle sanitaire maatregelen te implementeren zoals vloermarkeringen en ontsmettingsmiddelen voor klanten en personeel. “Op 2 juni werd een communicatie verstuurd naar de uitbaters met de vraag om hun facturen van deze maatregelen, met een korte toelichting, aan ons te bezorgen voor 15 juli. Op basis van deze gegevens zal het bestuur een inschatting van de kosten maken en een tegemoetkoming vastleggen”, besluit de burgemeester.