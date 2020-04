Automobilist rijdt vrouw aan op fietspad: slachtoffer overleeft klap niet DDH/KAR

12 april 2020

16u40 20 Begijnendijk In Betekom is de 67-jarige A.B. om het leven gekomen nadat ze op het fietspad werd aangereden door een auto. Haar echtgenoot zag alles voor zijn ogen gebeuren. Burgemeester Bert Ceulemans en oud schepen Herman De Coux kenden haar beiden en zijn ook zwaar aangedaan.



Zondagmiddag rond half een reed A.B. met haar echtgenoot op het fietspad langs de Pastoor Pitetlaan in Betekom, een deelgemeente van Begijnendijk. Aan de sporthal reed een auto, die uit de richting van Aarschot kwam, de vrouw achteraan aan. Zij vloog over kop en was er erg aan toe.

Brandweer, ziekenwagen , de MUG en de politie kwamen ter plaatse maar konden de vrouw niet redden. Zij overleed ter plaatse. Haar echtgenoot zag het allemaal gebeuren en werd opgevangen door de hulpdiensten. Ook oud schepen Herman De Coux passeerde toevallig de plek van het ongeluk en probeerde nog te helpen. “Ze waren op zoek naar een defibrillator maar de naburige sporthal was dicht. Ik wist dat er aan een school elders een hing en ben die gaan halen maar tegen dat ik daar was, kreeg ik te horen dat het niet meer nodig was”, vertelt de oud schepen. Het slachtoffer woonde amper enkele honderden meters verder dan Herman en hij zag hen vaak wandelen in de buurt. “Ze waren beiden sportief en gingen vaak wandelen met hun hond. Ze hadden geen kinderen en eigenlijk was die hond een beetje hun alternatief. Wanneer ze gingen fietsen zat de hond ook in een soort bak achter de fiets. De hond was nu ook mee en iemand heeft hem opgevangen. Haar echtgenoot is al de tijd bij zijn vrouw gebleven. Toen hij besefte dat ze overleden was ging zijn reactie door merg en been. Ik hoop dat hij goed opgevangen wordt”, gaat De Coux verder.

Ook burgemeester Bert Ceulemans, die ter plaatse kwam, is zwaar aangedaan door hetgeen zich afspeelde. “Ik ken de vrouw persoonlijk en het grijpt mij echt naar de keel. Zij woonde even verderop in Betekom. Hier ben ik echt niet goed van. Ik moet even gaan zitten”, reageert hij.

Hoe en waarom de auto op het fietspad terechtkwam is nog onduidelijk en moet het verder onderzoek uitwijzen. Een expert kwam alvast ter plaatse en onderzoekt de omstandigheden waarin het ongeluk kon gebeuren. Dat de klap hard was, bewijst alvast de gebarsten voorruit. De chauffeur van de wagen was ook erg onder de indruk en wordt ondervraagd.