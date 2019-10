Attentie naar aanleiding van ‘Dag van de Onthaalouder’ Geert Mertens

13 oktober 2019

Naar aanleiding van de ‘Dag van de Onthaalouder’ - op zaterdag 12 oktober - brachten de voorzitter van het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) Wendy De Cock en bevoegde schepen Bart Soree een bezoekje aan alle onthaalouders en kinderdagverblijven in de fusiegemeente.

“De onthaalouders en kinderbegeleiders werd een kleine attentie aangeboden om hen te bedanken voor hun liefde en zorg voor de kinderen in onze gemeente”, klinkt het. “Wie een kinderdagverblijf runt of werkt als onthaalouder, neemt een belangrijk engagement op zich. Dit werk is een grote steun voor de vele jonge families die dagelijks hun job met een gezinsleven proberen te combineren.”