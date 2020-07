Alternatief zomeraanbod met zomerse zoektochten Kristien Bollen

05 juli 2020

10u10 0 Begijnendijk Toen de federale overheid besliste alle massa-evenementen tot en met 31 augustus 2020 af te gelasten, gingen de medewerkers van het lokaal bestuur van Begijnendijk en de omliggende gemeenten aan de slag om werk te maken van een alternatief zomeraanbod. Het resultaat van hun werk zijn drie zomerse zoektochten.

Zo kan iedereen tot en met 31 augustus 2020 al fietsend of te voet op stap voor een tocht van 13 km langs Tremelo en Werchter, een tocht van 11 km langs Rotselaar en een tocht van 20 km langs Begijnendijk en Baal. Die laatste kan ook in twee delen van 10 km afgelegd worden. Bij ieder traject hoort een fotozoektocht voor kinderen tot 14 jaar. “De zomerzoektochten zijn een niet te missen uitstap voor grote en kleine speurders! We hopen alvast dat alle inwoners er de komende weken met de fiets of te voet op uit trekken om de talrijke leuke plekjes in de drie gemeenten te ontdekken” zegt Steven Vermeulen, schepen van toerisme.

Deelnemen is gratis. Je kan de infobundeltjes downloaden via de websites van de drie gemeentes of gratis afhalen bij de dienst vrije tijd en de cafetaria in sportcentrum De Tumkens te Betekom, de bibliotheek te Begijnendijk, het zwembad, Sven Nys Cycling Center en de bibliotheek te Tremelo en de dienst vrije tijd te Rotselaar, het Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn te Wezemaal en het Belevingscentrum Rock Werchter X te Werchter.