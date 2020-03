Al twee jaar kijken bewoners Veldstraat en Liersesteenweg uit op gigantische putten (en einde is nog niet in zicht)! Geert Mertens

08 maart 2020

09u49 0 Begijnendijk De bewoners van de Veldstraat en een gedeelte van de Liersesteenweg kijken al twee jaar uit op gigantische putten voor hun deur. Het dossier rond het nieuwe shoppingcenter langs de Liersesteenweg zit in een sukkelstraatje. Een tijd geleden werd er ook gestopt met pompen en nu staan de putten vol water. Ondertussen rijzen er bij de omwonenden vragen rond de stabiliteit van de huizen. “Het is verschrikkelijk”, zuchten ze.

Pal tegenover het rust- en verzorgingstehuis Edelweis - in de hoek tussen de Liersesteenweg, Veldstraat en Haltestraat - startte in 2018 de bouw van een nieuw shoppingcenter. Normaal moest het nog datzelfde jaar opengaan. Onder meer Schoenen Torfs, ICI Paris XL, Lola&Liza en Zeb planden er een nieuwe vestiging.

In de intergemeentelijke visie voor de steenweg staat dat grootschalige detailhandel langs de baan niet meer mogelijk is om de kernen van de steden te vrijwaren van leegstand. Daarom werd er afgesproken dat handelskernen nog enkel in dorpscentra kunnen en niet langs de invalswegen. Daar wringt het schoentje: theoretisch gezien ligt de Liersesteenweg nog in de dorpskern van Begijnendijk.

Buur Heist-op-den-Berg nam dit niet en spande een procedure aan bij de Raad van State om de bouw tegen te houden. De aannemer besliste om de werken, die al gestart waren, op te schorten. Ondertussen wordt er nog altijd gewerkt aan een oplossing.

“Ik ben hier geboren en getogen”, zucht bewoner Eddy Wyns. “Vroeger was het terrein een wei. Ik had nooit gedacht dat er een shoppingcenter zou komen. Ik had liever een bos gehad.” Ondertussen kijkt hij al geruime tijd uit op een zwembad. “Je ziet ondertussen ook dat de zijkanten van het terrein afkalven”, voegt hij eraan toe. “Ik lach er soms wel mee: in de zomer kunnen we hier een zwembad of een strand inrichten maar eigenlijk is het verschrikkelijk!”

“Op dit moment zijn er nog geen stabiliteitsproblemen voor onze huizen maar, als de zaak nog lang blijft aanslepen, kan dit wel eens veranderen”, gaat hij verder. “Ja, ik vrees voor scheuren. Eerst heeft men anderhalf jaar gepompt. Mijn moestuin heeft eronder geleden want alle water was weg. Sinds de pompen weggehaald zijn, staan de putten vol water. We worden er constant mee geconfronteerd als we buiten zijn.”

Burgemeester Bert Ceulemans (Samen) van Begijnendijk zegt dat er verder aan het dossier wordt gewerkt maar een oplossing is er momenteel nog niet in zicht. “Neen, er is nog geen vordering in het dossier van het shoppingcenter langs de Liersesteenweg”, licht hij toe. “Van zodra er een oplossing is, zullen we dit communiceren. We blijven in ieder geval verder onderhandelen. Zo kan het niet blijven duren...”